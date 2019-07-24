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24. 07. 2019

Выборы в Раду: ЦИК обработала почти 99% протоколов

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 00.00 среды, 24 июля, обработала 98,95% электронных протоколов. Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК. 

Согласно полученным результатам, в Верховную Раду проходят партии: Слуга народа - 43,14%, Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,02%, Батькивщина – 8,18%, Евросолидарность - 8,12% и Голос - 5,84%.

Не преодолели 5%-й барьер в парламент: Радикальная партия – 4,01%, Сила и честь – 3,82%, Оппозиционный блок – 3,03%, Украинская стратегия Гройсмана – 2,4% голосов, Партия Шария – 2,23%, ВО Свобода – 2,16%, Гражданская позиция – 1,05%.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. 
 
Окончательные результаты голосования ЦИК объявит в течение 15 дней со дня голосования.

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Источник: korrespondent.net

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