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24. 07. 2019

США и Турция создают зону безопасности на севере Сирии

Военные США и Турции намерены создать зону безопасности на севере Сирии. Об этом накануне сообщило Анадолу.

Отмечается, что соответствующая договоренность была достигнута на встрече министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и спецпредставителя госсекретаря США по Сирии Джеймса Джеффри в Анкаре.

Работа над созданием зоны была начата в здании Министерстве нацобороны Турции в Анкаре с участием представителей оборонных ведомств двух стран.

Согласно договоренности, Турция и США будут координировать шаги по северу Сирии.

В турецком оборонном ведомстве отметили, что военные двух стран в ближайшие дни продолжат обсуждения планов по северу Сирии.

Ранее сообщалось, что Турция готовится к проведению самой масштабной в истории страны военной операции, перебрасывая к границе с Сирией около 80 тысяч военных.

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Источник: korrespondent.net

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