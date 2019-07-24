Итоги 23.07: Замена Мэй и новая цена на газ

Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании

Бывшего главу британского МИД Бориса Джонсона избрли новым лидером Консервативной партии и, соответственно, он станет следующим премьер-министром Великобритании.

В своем первом выступлении Джонсон заявил, что намерен выполнить Brexit до 31 октября, объединить страну и победить лидера лейбористов Джереми Корбина.

Корреспондент.net собрал информацию о новом лидере консерваторов.

В Мариуполе и Бердянске создали группы быстрого реагирования

Украина совместно с США создали группы быстрого реагирования в Мариуполе и Бердянске. На развитие подразделений в 2018 году было выделено четыре миллиона долларов.

В России упростили получение вида на жительство для иностранцев

Госдума приняла закон, который упрощает предоставление отдельным категориям иностранных граждан разрешения на временное пребывание и получение вида на жительство в России.

Теперь украинцам и лицам, которые владеют русским языком, будет проще получить вид на жительство в РФ. Документ, в частности, устанавливает сокращенный срок рассмотрения заявлений по выдаче разрешений на временное проживание − с шести до четырех месяцев.

ЕС "разморозил" финансирование Молдовы

Еврокомиссия возобновила бюджетную помощь для Молдовы, выделив стране 14,5 миллиона евро. Платежы были приостановлены в течение почти двухлетнего периода из-за ухудшения ситуации в области верховенства права в стране.

Украинскую границу усилили комплексами ядерного контроля

Украинскую границу с Россией и Молдовой усилили современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля.

Комплексы TSA и RAPISCAN установили в пунктах пропуска Большая Писаревка и Николаевка, что на границе с РФ, и в пункте пропуска Староказачье − на границе с Республикой Молдова.

Кабмин назвал цену на газ в августе

В августе цена газа для населения снизится на 5,5% по сравнению с июлем и составит не более 4 640 грн за тыс. куб. м без НДС и транспортировки.

Молдова запретила ввоз свинины из Украины

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдовы предупредило о многочисленных вспышках вируса африканской чумы свиней в Румынии и Украине, в связи с чем в страну запретили ввозить продукты из свинины.

Ощадбанку разрешили взыскать с РФ 1,3 миллиарда долларов

Киевский апелляционный суд дал разрешение на выполнение решения Арбитражного трибунала в Париже от 26 ноября 2018 года о компенсации свыше 1,1 миллиарда долларов убытков Ощадбанка из-за аннексии Крыма плюс проценты и прочие расходы.

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Источник: korrespondent.net