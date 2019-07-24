В зоне ООС за сутки один обстрел – штаб

За минувшие сутки, 23 июля, подразделения сепаратистов один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 24 июля.

Так, позиции ВСУ попали под обстрел в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север: в районе Луганска – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки, в тот же день в результате подрыва на взрывном устройстве трое сепаратистов погибли и один ранен.

"С начала текущих суток войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия", – отметили в штабе ООС.

Напомним, за сутки 22 июля на Донбассе не зафиксировали ни одного обстрела. При этом один сепаратист погиб и еще двое были ранены.

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Источник: korrespondent.net