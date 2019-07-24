В Украине за полгода нашли более 400 авиабомб

В Украине с начала года уничтожили более 400 авиационных бомб. Об этом сообщает ГСЧС в среду, 24 июля.
"Всего с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 31 тыс. 214 взрывоопасных предметов, в том числе 406 авиационных бомб", – говорится в сообщении.
Только за прошедшие сутки совершено 55 выездов, в ходе которых выявлен 151 боеприпас, в том числе одна авиационная бомба. Фугасный боеприпас весом 250 кило времен Второй мировой войны был обнаружен на военном полигоне в городе Староконстантинов Хмельницкой области.
Пиротехники уничтожили бомбу в специально отведенном месте.
Ранее в городе Белая Церковь в Киевской области во время проведения поисковых работ спасатели из отряда специального назначения обнаружили три немецкие авиабомбы SD-500, общим весом полторы тонны.
Также сообщалось, что на словацко-украинской границе нашли стокилограммовую бомбу.
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Источник: korrespondent.net
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