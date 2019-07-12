В Украину за полгода не пустили почти пять тысяч россиян

С начала 2019 года на территорию Украины отказано во въезде почти 4890 граждан Российской Федерации. Об этом сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

"С начала года (не пустили в Украину - ред.) почти 4890 граждан Российской Федерации", - сказал Демченко.

В целом, по его словам, отказ в пересечении государственной границы Украины в 2019 году получило 13763 иностранцев.

Напомним, в начале июня пограничники не пустили в Украину россиянку из-за публикаций в соцсетях. А в конце марта в Украину не пустили двух российских актеров из-за незаконного посещения Крыма.

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В Госпогранслужбе рассказали, скольким россиянам запрещен въезд в Украину

Источник: korrespondent.net