На одном из интернет-аукционов появились в продаже бюсты президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают Українські новини в среду, 24 июля.

"Отличный и уникальный подарок, прекрасно украсит ваш рабочий стол и интерьер. Впервые в Украине, официальные продажи стартуют 25 июля, приобретайте по самой выгодной цене сейчас! Изготовлен из скульптурного гипса, покрыт тремя слоями лака, сусальным золотом. Представлен в трех цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый", – говорится в сообщении.

Также указано, что бюст весит 2,5 килограмма, а высота его составляет 23 сантиметра. Стоимость гипсового изваяния 2 тысячи гривен.

Cмотрите фотогалерею: В Украине появились в продаже бюсты Зеленского

Напомним, во время инаугурации Владимир Зеленский заявил, что его портреты не должны висеть в кабинетах чиновников.

"Президент – не икона, он не идол, президент – это не портрет. Повесьте туда (на стены в кабинетах) фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им", – сказал Зеленский.

Также Зеленский рассказал украинцам, как следует к нему обращаться.

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Источник: korrespondent.net