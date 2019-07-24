Офицера полиции задержали за поборы с игровых заведений

В Киеве правоохранители задержали начальника отделения следственного отдела Деснянского управления полиции ГУНП в Киеве и его посредника на поборах с представителей игровых заведений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что начальник следственного отдела выдвинул требование администратору одного из игровых заведений о передаче ему каждый месяц 5 тысяч гривен, а его посреднику, который будет передавать деньги полиции - 15 тысяч, иначе они закроют заведение.

Правоохранители задержали злоумышленников во время получения денег. Сообщается, что полиция и ранее задокументировала 2 случая получение этими лицами взяток в такой же сумме.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 3 сек. 368 и ч. 2 ст. 189 УКУ. Готовится сообщение о подозрении.

Недавно в Борисполе Киевской области задержали банду рэкетиров, которые систематически вымогали деньги у представителей малого бизнеса.

В Киеве задержали рэкетиров, вымогавших деньги "для Луценко"

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Источник: korrespondent.net