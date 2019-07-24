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24. 07. 2019

Китай отказался от гонки вооружений

Власти Китая заявляют, что отказываются от участия в гонке вооружений и обещают не применять ядерное оружие первым. Об этом говорится в заявлении Госсовета КНР.

Пекин отмечает, что его военная стратегия носит исключительно оборонительный характер и что ее целью является защита собственного суверенитета. В заявлении говорится, что ядерная стратегия страны направлена на то, чтобы "предотвратить использование ядерного оружия против Китая другими государствами".

Как отмечается, "Китай никогда и ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым". Он также обязуется не применять ядерное оружие против неядерных стран и не проводить в отношении этих стран политику угрозы применения ядерного оружия.

В документе отмечается, что Китай, несмотря на мирный характер проводимой политики, не исключает применения военной силы для возвращения Тайваня.

Напомним, 17 июля США и Россия провели переговоры, на которых, в том числе, обсуждалась возможность заключения трехстороннего соглашения с участием Китая по сокращению ядерного вооружения. 

В мае Пекин заявил, что не будет участвовать в трехсторонних переговорах о сокращении ядерных вооружений.

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Источник: korrespondent.net

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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