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24. 07. 2019

Под Киевом экс-военный угрожал взорвать гранату на площади

В Фастове мужчина угрожал взорвать гранату на центральной площади города. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Двадцать третьего июля на спецлинию "102" поступило сообщение от мужчины, который рассказал о желании взорвать гранату на центральной площади города Фастов. Нам пришлось принять меры по эвакуации людей и создать им определенные неудобства, но безопасность прежде всего", - написал Небытов в Facebook.

Вскоре оперативники задержали нарушителя неподалеку от это площади. Им оказался 35-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, бывший военнослужащий. Гранату изъяли, а его отправили для дачи показаний в отдел. Мужчине грозит от двух до шести лет лишения свободы по ст. 259 УКУ.

Ранее в селе Слобода Кагарлыцкого района мужчина, воевавший на Донбассе, угрожал взорвать гранату в доме, где находились пять детей.

В Миргороде бывший военный продавал взрывчатку и гранаты

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Источник: korrespondent.net

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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