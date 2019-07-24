Под Киевом экс-военный угрожал взорвать гранату на площади

В Фастове мужчина угрожал взорвать гранату на центральной площади города. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Двадцать третьего июля на спецлинию "102" поступило сообщение от мужчины, который рассказал о желании взорвать гранату на центральной площади города Фастов. Нам пришлось принять меры по эвакуации людей и создать им определенные неудобства, но безопасность прежде всего", - написал Небытов в Facebook.

Вскоре оперативники задержали нарушителя неподалеку от это площади. Им оказался 35-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, бывший военнослужащий. Гранату изъяли, а его отправили для дачи показаний в отдел. Мужчине грозит от двух до шести лет лишения свободы по ст. 259 УКУ.

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Источник: korrespondent.net