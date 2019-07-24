У Зеленского просят Кабмин не принимать решения

Представитель президента в Кабмине Андрей Герус в среду, 24 июля, заявил, что правительству не следует принимать решения, которые будут отменены уже следующим составом Кабмина. Об этом он сказал перед заседанием правительства, сообщает УНН.

"Мы хотим, чтобы правительство на прощание не принимало каких-либо решений, на которые потом придется тратить время, отменять и так далее", - отметил Герус.

По его словам, в частности, правительству не следует принимать запланированое на сегодня решение об отсрочке сокращения выбросов электростанций, работающих на угле. По его мнению, если украинские электростанции продают свою продукцию по европейским ценам, то они должны также обеспечивать европейские стандарты, в частности, и в области экологии.

При этом он добавил, что процесс передачи власти должен происходить нормально.

Отметим, на сегодняшнем заседании Кабмин также планирует внести изменения в Порядок формирования оборонного заказа и осуществления контроля за его выполнением.

Как известно, после выборов в Верховную Раду должен быть сформирован новый Кабмин, что произойдет не раньше осени.

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Источник: korrespondent.net