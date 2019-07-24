Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июля 2019, среда, 12:58
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,26
24. 07. 2019

Разумков анонсировал закон о лишении депутатского мандата за прогулы

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков анонсировал закон о лишении депутатского мандата за прогулы, передает РБК-Украина.

"Мы действительно планируем и считаем, что будет правильно, если будет отзыв народного депутата", - отметил Разумков.

По его словам, процедура отзыва народного избранника будет прописана на законодательном уровне.

"Один из форматов, который мы рассматривали, это референдум по отзыву народного депутата, это могут быть и законодательно прописанные нормы: если вы не посещаете свою работу на протяжении, скажем, 30% рабочего времени", - рассказал Разумков.

Глава политсилы добавил, что таким образом процедуру лишения мандата будет определять закон.

Напомним, ранее сообщалось, что у Зеленского готовят нардепам наказание за прогулы и кнопкодавство.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Штрафы и тюрьма. Как будут воспитывать депутатов

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.