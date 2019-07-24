Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков анонсировал закон о лишении депутатского мандата за прогулы, передает РБК-Украина.

"Мы действительно планируем и считаем, что будет правильно, если будет отзыв народного депутата", - отметил Разумков.

По его словам, процедура отзыва народного избранника будет прописана на законодательном уровне.

"Один из форматов, который мы рассматривали, это референдум по отзыву народного депутата, это могут быть и законодательно прописанные нормы: если вы не посещаете свою работу на протяжении, скажем, 30% рабочего времени", - рассказал Разумков.

Глава политсилы добавил, что таким образом процедуру лишения мандата будет определять закон.

Напомним, ранее сообщалось, что у Зеленского готовят нардепам наказание за прогулы и кнопкодавство.

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Штрафы и тюрьма. Как будут воспитывать депутатов

Источник: korrespondent.net