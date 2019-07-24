Ефремов покинул СИЗО и отправился в Киев

Бывший глава фракции Партии регионов в Верховной раде Украины Александр Ефремов покинул следственный изолятор в городе Старобельск Луганской области. Об этом сообщает ТСН в среду, 24 июля.

"Александр Ефремов вышел из СИЗО около 8 утра. Никаких вещей в руках не нес. Его встретил адвокат Евгений Солодко на внедорожнике Range Rover, на котором Ефремов передвигается в Киев", – говорится в сообщении.

Также в машине политиков сопровождали двое представителей правоохранительных органов.

Напомним, 22 июля суд отпустил Александра Ефремова под круглосуточный домашний арест.

Напомним, Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. ГПУ выдвинула ему подозрения по пяти статьям, в том числе и государственной измене. С тех пор суд много раз продлевал ему арест.

Адвокат Ефремова 8 июля заявил, что Верховный суд изменил подсудность в деле и теперь его будут слушать в Киеве.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net