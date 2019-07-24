Украина выдворила двух россиян-нелегалов

В Винницкой области накануне принудительно выдворили за пределы страны двух россиян - нелегальных мигрантов. Об этом сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА.

"23 июля работниками отдела организации предупреждения нелегальной миграции, реадмиссии и выдворения Управления Государственной миграционной службы Украины в Винницкой области совместно с работниками Жмеринского районного отдела Управления ГТС Украины в Винницкой области за нарушение законодательства Украины, в соответствии с требованиями статьи 30 раздела III Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" от 22.09.2011 года осуществлено принудительное выдворение за пределы государства 2 граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что граждан Российской Федерации 1958 и 1960 годов рождения принудительно выдворили за пределы Украины на основании решений Винницкого городского суда от 23.07.2019 года.

Нелегалов отправили за пределы Украины через международный пункт пропуска Сеньковка.

Напомним, в начале июня пограничники не пустили в Украину россиянку из-за публикаций в соцсетях. А в конце марта в Украину не пустили двух российских актеров из-за незаконного посещения Крыма.

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Источник: korrespondent.net