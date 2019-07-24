Гройсман рассказал, когда правительство сложит полномочия

Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, когда его правительство сложит полномочия. Об этом он сказал в ходе заседания Кабинета министров, передает РБК-Украина.

Он отметил, что его Кабмин будет исполнять обязанности до формирования нового правительства.

"Наше правительство, я как премьер-министр, мы сложим свои полномочия перед новоизбранной Верховной радой Украины на первом заседании. Далее мы будем выполнять обязанности до формирования нового правительства. Я надеюсь, что это произойдет достаточно быстро, и хотел бы, чтобы заседание первого парламента тоже произошло достаточно быстро", - подчеркнул глава правительства.

Гройсман отметил, что этот состав Кабмина подготовит страну к прохождению отопительного сезона. "Мы будем обеспечивать нормальную жизнедеятельность страны, мы подготовим страну к отопительному сезону, чтобы не было никаких потрясений", - сказал он.

Ранее представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что правительству не следует принимать решения, которые будут отменены уже следующим составом Кабмина.

Как известно, после выборов в Верховную Раду должен быть сформирован новый Кабмин, что произойдет не раньше осени.

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Источник: korrespondent.net