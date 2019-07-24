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24. 07. 2019

У Зеленского просят Кабмин уволить Кличко - СМИ

Офис президента обратился к Кабмину с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Виталия Кличко. Об этом в среду, 24 июля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По его словам, обращение связано с тем, что главы местных администраций должны сложить полномочия перед новоизбранным президентом.

"Кабмин внес представление на всех губернаторов, а на главу КГАА нет. Теперь им отправили соответствующее обращение. Но глава КГГА может быть и переназначен", - сказал собеседник издания.

В свою очередь, пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук подтвердил получение такого письма от Офиса президента. Он также сказал, что он будет обрабатываться в установленном законом порядке.

В сети также появилось фото письма.

Фото: facebook.com/orest.sokhar

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский выступает за разделение должностей председателя КГГА и мэра Киева, которые сейчас занимает Кличко.

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Источник: korrespondent.net

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