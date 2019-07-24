Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июля 2019, среда, 14:29
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,26
24. 07. 2019

"ЛНР" передала Украине 64 заключенных

Самопровозглашенная "ЛНР" передала Украине еще 64 заключенных. Об этом сообщил заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов на Facebook.

"Сегодня, при содействии Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и лично Людмилы Денисовой, состоялась передача еще 64 осужденных, отбывавших наказание в местах лишения свободы на временно неподконтрольной Украине территории Луганской области", - написал он.

Это уже шестая успешная передача заключенных. С декабря 2018 года на подконтрольную Украине территорию было возвращено 319 человек.

В целом, с 2014 года в Украину вернули 554 человека, из которых 223 - из части Донецкой области и 12 - из аннексированного Крыма.

Напомним, на прошлой неделе в Минске подтвердили списки для обмена пленными. Подтверждено местонахождение 69 украинцев в "ЛДНР" и 208 человек в заключении на территории Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.