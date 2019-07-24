"ЛНР" передала Украине 64 заключенных

Самопровозглашенная "ЛНР" передала Украине еще 64 заключенных. Об этом сообщил заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов на Facebook.

"Сегодня, при содействии Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и лично Людмилы Денисовой, состоялась передача еще 64 осужденных, отбывавших наказание в местах лишения свободы на временно неподконтрольной Украине территории Луганской области", - написал он.

Это уже шестая успешная передача заключенных. С декабря 2018 года на подконтрольную Украине территорию было возвращено 319 человек.

В целом, с 2014 года в Украину вернули 554 человека, из которых 223 - из части Донецкой области и 12 - из аннексированного Крыма.

Напомним, на прошлой неделе в Минске подтвердили списки для обмена пленными. Подтверждено местонахождение 69 украинцев в "ЛДНР" и 208 человек в заключении на территории Украины.

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Источник: korrespondent.net