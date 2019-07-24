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24. 07. 2019

Гройсман назвал базовую стоимость газа на зиму

Во время будущего отопительного сезона цена на газ для населения не должна превышать стоимость, установленную на август. Об этом в ходе заседания правительства в среду, 24 июля, сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Он напомнил, что с мая стоимость газа уменьшилась на 25%.

"Относительно цены на газ. С 3 мая стоимость топлива снизились уже на 25%. И прогноз на август - снижение. Августовская цена должна быть базовой для следующего отопительного сезона. Сейчас идет закупка газа по благоприятной стоимости", - сказал премьер.

Он пояснил свою позицию тем, что именно сейчас Украина закупает газ в Европе, который будет использоваться зимой.

Гройсман уточнил, что речь идет о цене в 4640 гривен без НДС за 1 тыс. куб. м.

Накануне стало известно, что с августа газ для населения подешевеет еще на 5,5%. 

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Источник: korrespondent.net

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