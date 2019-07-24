Чиновник из ГФС насмерть сбил дорожного работника

На Закарпатье в Мукачевском районе произошло смертельное ДТП. В результате наезда внедорожника на пешехода, последний скончался на месте происшествия. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 24 июля.

"23 июля, около семи вечера в селе Ракошино 45-летний водитель внедорожника Volkswagen Touareg, один из руководителей ГФС в Закарпатской области, совершил наезд на 23-летнего жителя села Страбичево Мукачевского района. Сотрудник дорожной службы как раз проводил работы по ремонту дорожного полотна", – говорится в сообщении.

Пострадавший пешеход скончался на месте, а водитель госпитализирован в реанимацию. Известно, что алкотест показал отсутствие алкоголя в крови водителя.

Полиция собрала первоочередное информацию по данному факту. В деле усматриваются признаки преступления по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины). Решается вопрос об определении подследственности по ГБР.

Ранее во Львовской области микроавтобус наехал на остановку общественного транспорта. В результате этой аварии один человек погиб, еще двое госпитализированы.

Также сообщалось, что под Киевом легковушка сбила насмерть трех человек.

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Источник: korrespondent.net