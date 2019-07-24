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24. 07. 2019

Во Франции столкнулись два самолета - СМИ

Два небольших самолета разбились 24 июля на юго-востоке Франции, поблизости от города Ларш. Об этом сообщила газета La Provence со ссылкой на местную полицию.

В одном из самолетов находились два человека, в другом - только пилот. Их поиски ведутся в горной местности близ границы с Италией, где найдены обломки машин. В поисковой операции задействованы более 20 жандармов и спасателей, вертолет жандармерии.

Эксперты не исключают, что два самолета, взлетевшие с аэродрома, расположенного у города Сен-Пон, столкнулись в воздухе.

Напомним, ранее в США легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океане.

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В Германии рухнул небольшой самолет

Источник: korrespondent.net

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
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