Украинские правоохранители задержали на границе с Польшей гражданина Франции, который приобрел для вывоза за рубеж четыре единицы огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона в среду, 24 июля.

Отмечается, что 24 июля иностранца задержали во время прохождения пограничного и таможенного контроля при пересечении госграницы Украины в пункте пропуска Краковец.

Приобретенное им в этот же день в Хмельницьком огнестрельное оружие – один автомат Калашникова и три пистолета Макарова – изъято в ходе проведения обыска автомобиля, на котором правонарушитель пытался пересечь госграницу Украины.

Во время личного обыска у француза обнаружено вещество, по внешним признакам похожее на наркотическое средство гашиш.

Решаются вопросы сообщения иностранцу о подозрении и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Cмотрите фотогалерею: На Львовщине задержали француза с автоматом и пистолетами

Ранее в Донецкой области сотрудники полиции изъяли у задержанного ранее наркодельца арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 19 июля.

Напомним, в одном из озер Львова нашли пакет с 11 гранатами и запалами к ним.

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Источник: korrespondent.net