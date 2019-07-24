Украинские правоохранители задержали на границе с Польшей гражданина Франции, который приобрел для вывоза за рубеж четыре единицы огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона в среду, 24 июля.
Отмечается, что 24 июля иностранца задержали во время прохождения пограничного и таможенного контроля при пересечении госграницы Украины в пункте пропуска Краковец.
Приобретенное им в этот же день в Хмельницьком огнестрельное оружие – один автомат Калашникова и три пистолета Макарова – изъято в ходе проведения обыска автомобиля, на котором правонарушитель пытался пересечь госграницу Украины.
Во время личного обыска у француза обнаружено вещество, по внешним признакам похожее на наркотическое средство гашиш.
Решаются вопросы сообщения иностранцу о подозрении и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Cмотрите фотогалерею: На Львовщине задержали француза с автоматом и пистолетами
Ранее в Донецкой области сотрудники полиции изъяли у задержанного ранее наркодельца арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 19 июля.
Напомним, в одном из озер Львова нашли пакет с 11 гранатами и запалами к ним.
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Источник: korrespondent.net
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