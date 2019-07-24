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24. 07. 2019

Впервые в 2019 Россия отправит в Донецк "гуманитарный конвой"

Россия пришлет в Донецк "гуманитарный конвой" - он станет первым с начала 2019 года. Об этом со ссылкой на так называемое "МЧС ДНР" сообщает портал Новости Донбасса в среду, 24 июля.

Подчеркивается, что в состав конвоя входит гуманитарная помощь медицинского назначения - медикаменты и медицинское имущество.

Последний раз "гумконвой" из РФ прибыл на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса 20 декабря 2018 года. Тогда в РФ заявили о намерении и дальше "помогать Донбассу".

Всего МЧС России отправляло конвои на Донбасс более 80 раз.

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Источник: korrespondent.net

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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