Впервые в 2019 Россия отправит в Донецк "гуманитарный конвой"

Россия пришлет в Донецк "гуманитарный конвой" - он станет первым с начала 2019 года. Об этом со ссылкой на так называемое "МЧС ДНР" сообщает портал Новости Донбасса в среду, 24 июля.

Подчеркивается, что в состав конвоя входит гуманитарная помощь медицинского назначения - медикаменты и медицинское имущество.



Последний раз "гумконвой" из РФ прибыл на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса 20 декабря 2018 года. Тогда в РФ заявили о намерении и дальше "помогать Донбассу".

Всего МЧС России отправляло конвои на Донбасс более 80 раз.

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Источник: korrespondent.net