Генпрокурор и спикер Рады. Зеленский ищет людей

Результаты внеочередных парламентских выборов позволяют президенту Владимиру Зеленскому самостоятельно подбирать кандидатов на высшие государственные должности.

Среди самых высоких вакантных позиций – Генеральный прокурор и спикер парламента.

Кто может занять эти должности, разбирался Корреспондент.net.

Прощаются с Луценко

Зеленский неоднократно говорил, что Юрий Луценко при нем не сохранит должность Генерального прокурора. При старой Раде уволить Луценко было проблематично. При новом созыве парламента, с единоличным большинством Слуги Народа – уже никаких препятствий нет.

Сам Луценко уже ушел в отпуск.

После увольнения Луценко эксперты предрекают ему долгие судебные разбирательства.

“Луценко за время пребывания на посту генпрокурора много чего наговорил. Плюс придуманное вместе с СБУ дело "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко. Внутри прокуратуры у Луценко есть упорные враги. Он не решил ни судебную, ни политическую проблему Майдана. За все надо отвечать”,– отмечает политолог Виктор Небоженко.

Первый кандидат

Сам Зеленский заявил, что рассматривает заместителя главы своего Офиса Руслана Рябошапку на должность генпрокурора.

“Может быть, это один из вариантов, один из претендентов. С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка крутой специалист, я вижу его одним из претендентов”, — сказал Зеленский.

По данным СМИ, в команду президента Рябошапку привел глава Офиса Зеленского Андрей Богдан.

По словам самого Рябошапки, он поддерживает инициативу президента Владимира Зеленского назначить его генпрокурором.

“Оцениваю на 50% шансы. Либо стану, либо нет”, — cказал он.

В случае назначения генпрокурором Рябошапка планирует в первую очередь провести кадровую ротацию в руководстве ГПУ.

Рябошапка на государственной службе со студенческих лет. Почти 15 лет работал на разных должностях в Министерстве юстиции, где познакомился с Богданом. Сам Рябошапка признается, что знаком с главой офиса президента с 2007 года, когда тот работал замминистра юстиции. Он считает Богдана "сильным юристом и хорошим менеджером", а также "одним из немногих, кто может сказать "нет" Коломойскому". Вместе с Богданом Рябошапка успел поработать в правительстве Николая Азарова, однако под закон о люстрации его должность директора Бюро по вопросам антикоррупционной политики не попала.

В 2016 году Рябошапка был избран членом Национального агентства по предотвращению коррупции, однако через год написал заявление об отставке в связи с "блокировкой работы органа". Супруга Рябошапки работает в Европейском суде по правам человека в Страсбурге.

Другие варианты

По данным издания theБабель, ранее Офис президента рассматривал в качестве нового генпрокурора заместителя нынешнего главы ГПУ Сергея Кизя. Но позже на Банковой отказались от этой идеи.

Также, по данным СМИ, в списке кандидатов на должность Генерального прокурора есть Виталий Касько – заместитель генпрокурора в 2014-2016 годах.

Кого отправят в спикеры

Учитывая, что в 9 созыве парламента фракция Слуги народа будет насчитывать более 250 депутатов, естественно, что председателем Верховной Рады станет представитель этой политической силы.

Основных кандидатов пока двое – глава партии Слуга Народа Дмитрий Разумков и представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук. Их шансы на то, чтобы занять пост спикера эксперты расценивают, как равные.

Источник: korrespondent.net