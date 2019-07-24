Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июля 2019, среда, 15:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,26
24. 07. 2019

Летчик ВСУ произвел фурор на авиашоу в Британии

Украинский военный летчик Юрий Булавка показал высший пилотаж на самолете Су-27 на авиашоу Royal International Air Tattoo 2019 в Великобритании. Видео филигранного полета украинского летчика опубликовал Tonkatsu298 в YouTube.

Наш военный летчик победил в номинации "лучший высший пилотаж". Выступление украинца на фестивале было признано "самым лучшим и красивым пилотажем на боевом самолете".

Отметим, что помимо Булавки на боевых самолетах выступили еще 24 представителя других стран Европы.

Булавка – летчик первого класса, заместитель командира бригады тактической авиации Воздушных сил (Миргород).

Добавим, что эту награду уже выигрывал украинец в 1996 году, чье имя выгравировано на награде.

Соревнования в Великобритании проходят каждый год, начиная с 1976 года. Ежегодно награду передают новому победителю, нанося имя прошлогоднего призера на кубок.

Напомним, в Индии на выставке воздушных достижений украинский транспортный самолет Ан-132 показал элементы сложного пилотажа, на которые способны только спортивные или военные самолеты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.