Летчик ВСУ произвел фурор на авиашоу в Британии

Украинский военный летчик Юрий Булавка показал высший пилотаж на самолете Су-27 на авиашоу Royal International Air Tattoo 2019 в Великобритании. Видео филигранного полета украинского летчика опубликовал Tonkatsu298 в YouTube.

Наш военный летчик победил в номинации "лучший высший пилотаж". Выступление украинца на фестивале было признано "самым лучшим и красивым пилотажем на боевом самолете".

Отметим, что помимо Булавки на боевых самолетах выступили еще 24 представителя других стран Европы.

Булавка – летчик первого класса, заместитель командира бригады тактической авиации Воздушных сил (Миргород).

Добавим, что эту награду уже выигрывал украинец в 1996 году, чье имя выгравировано на награде.

Соревнования в Великобритании проходят каждый год, начиная с 1976 года. Ежегодно награду передают новому победителю, нанося имя прошлогоднего призера на кубок.

Напомним, в Индии на выставке воздушных достижений украинский транспортный самолет Ан-132 показал элементы сложного пилотажа, на которые способны только спортивные или военные самолеты.

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Источник: korrespondent.net