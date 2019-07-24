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24. 07. 2019

На востоке и севере Украины начались масштабные учения ВСУ

Масштабные двусторонние командно-штабные учения Военных сил Украины начались на севере и востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск ВСУ в среду, 24 июля.

Военные сообщают, что в ходе учений на севере и востоке Украины будут отрабатываться различные варианты операций, совершенствоваться управленческая деятельность руководящего состава Сухопутных и Воздушных сил ВСУ.

Также оперативными командованиями Сухопутных войск будут применяться оперативно подчиненные им силы и средства Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций.

На учениях будут проверятся способность органов военного управления видов совместно осуществлять планирование применения группировок и управление определенными силами и средствами в условиях ограниченного времени и резких изменений обстановки.

Напомним, что ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ попали под обстрел на Донбассе.

Также сообщалось, что военных на передовой обеспечат мобильными домами.

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Источник: korrespondent.net

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