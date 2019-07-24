Рябошапка прокомментировал возможное назначение генпрокурором

Заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что положительно относится к инициативе главы государства Владимира Зеленского назначить его генпрокурором. Об этом он сказал журналистам 24 июля.

На вопрос, как он относится к подобной идее президента, Рябошапка ответил: "Конечно, поддерживаю. Я поддерживаю все инициативы президента".

Относительно первоочередных шагов на посту главы ГПУ, он отметил, что расскажет о них, когда будет соответствующее представление.

Также Рябошапка добавил, что если его все же назначат генпрокурором, то первоочередными шагами будут масштабные кадровые изменения в ГПУ.

По его словам, у него есть много идей, как можно изменить систему работы Генеральной прокуратуры, но рассказывать о них не захотел, чтобы их не украли конкуренты. "Не имеет значения, какие есть проблемы, мы пришли, чтобы их решать", - сказал заместитель председателя ОПУ.

Он отметил, что трудности его не пугают. При этом Рябошапка оценивает свои шансы стать генпрокурором "50 на 50".

Кроме того, у представителя команды президента спросили, будет ли в дальнейшем изменен закон об очищении власти в соответствии с предложениями Зеленского о массовой люстрации всех должностных лиц времена президентства Петра Порошенко.

Рябошапка ответил, что предыдущий состав Рады отказался его рассматривать, а у нового парламента будут другие первоочередные законопроекты.

При этом он добавил, что внесение изменений в УПК будут первоочередными в работе новой Верховной Рады.

Как известно, перед отчетом силовиков по делу убийства журналиста Павла Шеремета генпрокурор Юрий Луценко ушел в отпуск.

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Зеленский назвал кандидата на пост генпрокурора

Источник: korrespondent.net