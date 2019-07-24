Спецпрокурор Мюллер: Мой доклад не оправдал Трампа

Бывший спецпрокурор США по "российскому делу" Роберт Мюллер на слушаниях в юридическом комитете нижней палаты Конгресса в среду, 24 июля, заявил, что его доклад не оправдал президента США Дональда Трампа в возможности совершения преступлений, сообщает РИА Новости.
В ходе показаний Мюллера спросили, пришел ли он к следующим выводам: что "сговора" Трампа с Москвой не было и что не было воспрепятствования правосудию. "Нет, в докладе этого не написано", - сказал Мюллер.
Он также отрицательно ответил на вопрос, является ли его доклад "оправданием" Трампа в совершении возможных преступлений. Он подтвердил при этом, что не нашел достаточных оснований для предъявления такого рода обвинений.
В то же время, Мюллер допустил, что Трампу могут быть предъявлены обвинения после ухода с поста президента.
В свою очередь, Трамп выступил с критикой в адрес демократов, которые, по его словам, сфабриковали против него обвинения в преступлении.
"Таким образом, демократы и другие могут незаконно сфабриковать преступление, попытаться повесить его на совершенно невиновного президента, а когда он борется против этой незаконной и предательской атаки на нашу страну, они называют это препятствованием правосудию? Неправильно! Почему Роберт Мюллер не провел расследование в отношении следователей?", - написал президент в Twitter.
Напомним, 18 апреля Минюст США опубликовал доклад Мюллера по "российскому делу". Согласно его выводам, сговора Трампа и Москвы не было, но при этом Россия вмешивалась в выборы президента в 2016 году.
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Источник: korrespondent.net