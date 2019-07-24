Спецпрокурор Мюллер: Мой доклад не оправдал Трампа

Бывший спецпрокурор США по "российскому делу" Роберт Мюллер на слушаниях в юридическом комитете нижней палаты Конгресса в среду, 24 июля, заявил, что его доклад не оправдал президента США Дональда Трампа в возможности совершения преступлений, сообщает РИА Новости.

В ходе показаний Мюллера спросили, пришел ли он к следующим выводам: что "сговора" Трампа с Москвой не было и что не было воспрепятствования правосудию. "Нет, в докладе этого не написано", - сказал Мюллер.

Он также отрицательно ответил на вопрос, является ли его доклад "оправданием" Трампа в совершении возможных преступлений. Он подтвердил при этом, что не нашел достаточных оснований для предъявления такого рода обвинений.

В то же время, Мюллер допустил, что Трампу могут быть предъявлены обвинения после ухода с поста президента.

