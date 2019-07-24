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24. 07. 2019

Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала компанию Facebook на $5 млрд в рамках расследования в связи с передачей корпорацией личных данных пользователей сторонней компании для использования в маркетинговых целях. Об этом говорится в решении комиссии, опубликованном в среду, 23 июля, на ее сайте.

"Facebook выплатит рекордный штраф в размере $5 млрд, и в отношении нее будут введены новые ограничения и изменения ее корпоративной структуры, что возложит на компанию ответственность за решения, которые она принимает в отношении конфиденциальности данных своих пользователей", - говорится в заявлении.

Напомним, в марте 2018 года Facebook оказался в центре скандала, когда стало известно об утечке данных 87 млн пользователей Facebook через компанию Cambridge Analytica. 1 июля Конгресс США сообщил, что Facebook делился данными пользователей с 52 компаниями.

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Источник: korrespondent.net

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