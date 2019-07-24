Генпрокуратура остановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина. Об этом в среду, 24 июля, сообщило Слідство.Інфо со ссылкой на постановление, оказавшееся в распоряжении редакции.

"Генпрокуратура выделила подозреваемых в одно производство и остановила его потому, что один из них, Левин, находится в розыске. И в отношении него пока нет возможности проводить следственные действия в Украине. Решение принято на основании ст. 280 Уголовного кодекса (в связи с объявлением его в розыск и имеющейся необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества)", – рассказали журналисты.

Представительница семьи Гандзюк и защита Мангера подтвердили СМИ информацию о приостановлении расследования.

Cмотрите фотогалерею: Дело Гандзюк: ГПУ остановило следствие по Мангеру

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко сказал, что защита будет обжаловать постановление ГПУ и требовать, чтобы производство остановили только в отношении Левина, а дело Мангера передали в суд или закрыли.

Он добавил, что если постановление останется в силе, то в отношении подозреваемых не смогут проводить никаких следственных действий.

Представитель семьи Гандзюк адвокат Евгения Закревская сказала, что потерпевшие категорически не согласны с остановкой досудебного расследования. По ее словам, существует риск, что потерпевшие смогут избежать наказания.

Ранее сообщалось, что Мангер обжаловал приговор убийцам Гандзюк. Адвокаты Мангера подала апелляционную жалобу из-за того, что в приговоре якобы установлен заказчик убийства активистки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net