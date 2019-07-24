Игорь Лунев объяснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации

Командующий Силами специальных операций, генерал-лейтенант Игорь Лунев объяснил, что не отдал президенту Владимиру Зеленскому честь во время инаугурации, потому что это было "рефлекторное действие". Об этом он сказал на брифинге, сообщает информагентство Українськi Новини в среду, 24 июля.

"Нет тут никакого двойного дна. Это реально рефлекторное действие, без какого-либо подтекста... Это моя оплошность", - сказал Лунев.

Он отметил, что это не был демарш с его стороны - говорит, что как армейский человек рефлекторно не приложил руку к голове, так как находился в развернутом одношеренговом строю.

Отметим, что 20 мая состоялась инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского. Во время церемонии он как Верховный главнокомандующий осуществил процедуру знакомства с командующими родов войск Вооруженных сил и руководителями силовых ведомств.

Все они, кроме главы СБУ Василия Грицака и командующего ССО Игоря Лунева, отдали честь новому Президенту.

Напомним, что после инаугурации Зеленский принял глав иностранных делегаций.

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Источник: korrespondent.net