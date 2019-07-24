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24. 07. 2019

Денисова уточнила слова об освобождении моряков

Украинский омбудсмен Людмила Денисова уточнила свое заявление об освобождении украинских моряков, арестованных в России. По ее словам, сейчас проводятся переговоры об их возвращении в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву. 

"18 июля я подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ РФ Михаила Шишова о принятии решения об избрании моего личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков, находящихся в Лефортовском СИЗО", - заявила Денисов в Facebook.

По ее словам, посольство Украины в России передало через МИД РФ эти документы в ФСБ России. 

"Пока они находятся на рассмотрении руководителя Следственного управления", - отметила омбудсмен. 

Других подробностей, подтверждающих ее слова о том, что "скоро будем встречать моряков на родине", Денисова не сообщила.

Как сообщалось, информацию о договоренности об освобождении моряков также не подтвердила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

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Источник: korrespondent.net

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
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Купил какие понравились и всё.
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