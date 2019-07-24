Денисова уточнила слова об освобождении моряков

Украинский омбудсмен Людмила Денисова уточнила свое заявление об освобождении украинских моряков, арестованных в России. По ее словам, сейчас проводятся переговоры об их возвращении в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

"18 июля я подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ РФ Михаила Шишова о принятии решения об избрании моего личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков, находящихся в Лефортовском СИЗО", - заявила Денисов в Facebook.

По ее словам, посольство Украины в России передало через МИД РФ эти документы в ФСБ России.

"Пока они находятся на рассмотрении руководителя Следственного управления", - отметила омбудсмен.

Других подробностей, подтверждающих ее слова о том, что "скоро будем встречать моряков на родине", Денисова не сообщила.

Как сообщалось, информацию о договоренности об освобождении моряков также не подтвердила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

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Источник: korrespondent.net