Омбудсмен РФ не знает о договоренностях по морякам

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова не подтвердила слова украинской коллеги Людмилы Денисовой о достижении договоренности об освобождении украинских моряков, сообщает ТАСС в среду, 24 июля.

"Людмила Денисова обратилась через МИД в ФСБ с просьбой заменить меру пресечения украинским морякам в виде лишения свободы на меру пресечения в виде поручительства и предложила себя поручителем. Ни о каких решениях по этому вопросу мне не известно", - сказал Москалькова.

Ранее сегодня Денисова заявила, что договоренности о возвращении украинских моряков достигнуты и уже ведется оформление документов.

Напомним, 17 июля в России продлили арест на три месяца украинским морякам.

В конце ноября 2018 года российский спецназ захватил три украинских корабля на подходе к Керченскому проливу.

В ходе атаки были задержаны 24 украинских моряка, которых удерживают в СИЗО в Москве. РФ выдвинула им обвинение в "незаконном пересечении границы".