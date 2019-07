Мэй покинула пост премьера Великобритании

Тереза Мэй в среду, 24 июля, официально покинула должность премьер-министра Великобритании после передачи прошения об отставке королеве Елизавете II, сообщает Sky News.

Мэй отправилась на встречу с королевой сразу после завершения своей прощальной речи в качестве британского премьера. Передача власти действующего главы правительства преемнику в Великобритании по традиции происходит в максимально сжатые сроки. Соединенное Королевство остается без премьер-министра примерно на час.

Вслед за Мэй с монархом вскоре встретится ее преемник Борис Джонсон.

Как сообщает телеканала, экологические активисты попытались заблокировать подъезд кортежа Джонсона к Букингемскому дворцу.

Protesters declaring a climate emergency briefly delay Boris Johnson's trip to Buckingham Palace by blocking his motorcade's path along The Mall. pic.twitter.com/1U9S3eJQaD