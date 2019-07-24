Аномальная жара в Европе побила рекорд

Исторический максимум температуры зафиксирован в среду в Нидерландах, сообщает нидерландский Королевский институт метеорологии.

Около 15.00 в населенном пункте Гилзе-Рейен в провинции Северный Брабант температура поднялась до 38,8 градуса по Цельсию. Прежний рекорд был зарегистрирован 23 августа 1944 года и составлял 38,6 градуса.

Рекордно высокая температура воздуха также зарегистрирована в Бельгии – столбик термометра на одной из метеостанций поднялся до 38,9 градуса. Об этом сообщил представитель метеорологического института KMI/IRM Давид Дехенау.

По его словам, 38,9 градуса зафиксировано в Клейне-Брогеле.

"Это самая высокая температура со времени начала метеонаблюдений в 1833 году", - написал он в Twitter.

Дехенау отметил, что в прошлом году и в 2015 году воздух прогревался почти до 38,8 градуса.

Ранее сообщалось, что в Европу пришла вторая волна аномальной жары. Метеорологи прогнозируют рекордные температуры по всей Европе на этой неделе, включая Францию, Бельгию, Германию и Нидерланды.

Напомним, первая волна жары накрыла Европу в конце июня. Тогда от перегрева погибли восемь человек.

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Источник: korrespondent.net