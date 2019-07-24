На празднике в Кропивницком отравились 12 человек

В Кропивницком 12 человек госпитализировали с отравлением после семейного праздника. Об этом сообщили в областном лабораторном центре в среду, 24 июля.

Вспышка острой кишечной инфекции в быту среди членов одной семьи произошла на праздновании дня рождения. Среди заболевших - двое детей.

Специалисты проводят эпидемиологическое расследование вспышки; отобрали пробы остатков блюд и пищевых продуктов, которые потребляли пострадавшие.

Провели дезинфекцию. Продолжается бактериологическое обследование заболевших на возбудители кишечных инфекций.

Напомним, что ранее на Херсонщине отравились 18 отдыхающих - они ели креветки и мидии.

Также сообщалось, что в Днепре на предприятии отравились 17 человек.

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Источник: korrespondent.net