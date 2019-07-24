НАБУ озвучило претензии к строителям "моста Кличко"

Артем Сытник, директор Национального антикоррупционного бюро Украины, подтвердил, что агентство расследует дело о возможных хищениях при строительстве нового пешеходного моста в Киеве. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в среду, 24 июля.

"Действительно, такое производство есть. По этому поводу было много публикаций и заявления, поэтому мы отреагировали на это все и сейчас идёт производство", - сказал Сытник журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос о том, расследуют ли детективы Бюро дело, связанное с ненадлежащим финансированием строительства так называемого моста Кличко.

Он пояснил, что дело расследуется по факту растраты бюджетных средств.

"Будем изучать, насколько обоснованной являлась стоимость этих работ и качество этих работ, так как мы читали публикации, что буквально после открытия уже были определенные поломки", - сказал Сытник.

Напомним, что ранее НАБУ завело дело на инженеров "моста Кличко".

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Источник: korrespondent.net