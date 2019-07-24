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24. 07. 2019

Королева Британии назначила Джонсона премьером

Королева Великобритании Елизавета II в среду, 24 июля, назначила Бориса Джонсона премьер-министром страны, сообщает телеканал Sky News.

Также королева поручила ему сформировать правительство.

После встречи с монархом Джонсон отправится в резиденцию британских премьер-министров, где впервые выступит с речью в качестве главы правительства.

Ранее королева Елизавета II приняла отставку предыдущего британского премьера Терезы Мэй.

Как ожидается, Борис Джонсон уже в четверг проведет первое заседание нового правительства Великобритании.

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Источник: korrespondent.net

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