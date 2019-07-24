На автобусной остановке Нептун в Черноморске в 15:00 прохожие заметили плачущего ребенка, которого забыла там бабушка. Об этом сообщает портал 04868 в среду, 24 июля.

Как рассказал сам мальчик, бабушка забыла его на остановке и уехала домой сама. Очевидцы сообщили о данном происшествии в полицию.

На данный момент удалось установить, что шестилетний Ваня Сидоренко проживает в Новой Долине. Сотрудники Черноморского отделения полиции установили информацию о родителях ребенка и передали его им лично.

Cмотрите фотогалерею: Бабушка уехала из Черноморска, забыв внука на остановке

Напомним, что ранее украинку, подозреваемую в торговле детьми, снова задержали в Грузии.

Также сообщалось, что в Ровенской области на песчаном карьере засыпало детей.

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Источник: korrespondent.net