Кабмин предлагает новые санкции против России

Правительство предлагает СНБО ввести санкции против компаний, причастных к строительству газопровода Краснодарский Край - Крым и незаконной добыче углеводородов на оккупированных украинских месторождениях. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в среду, 24 июля.

"Таким образом, в санкционный список попали 18 юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, и еще 6 - зарегистрированных на территории временно оккупированного Крыма", - сказано в сообщении.

Также в список попали предприятия, которые привлечены к поставке материалов, оборудования и услуг завода оборонно-промышленного комплекса РФ Фиолент, который расположен в Крыму.

Среди них предприятия, зарегистрированные на территории России, Китая, Турции и Боснии и Герцеговины.

Отмечается, что введение санкций в отношений предприятий, задействованных в процессе строительства магистрального газопровода и причастных к незаконной добыче углеводородов на захваченных украинских месторождениях, создаст почву для дальнейших действий с целью ограничения или прекращения их экономических отношений со странами ЕС и США.

Напомним, ранее Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц инициировано введение санкций к 28 научным и музейным учреждениям РФ, которые проводили археологические раскопки в аннексированном Крыму.

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Источник: korrespondent.net