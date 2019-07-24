Пользователи высмеяли новое фото профиля Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон, сменивший фотографию профиля в социальных сетях, дал повод обвинить себя в притязаниях на роль неограниченного монарха, сообщает телеканал BFMTV.

Как отмечается, глава Пятой республики не в первый раз меняет фотографию в Twitter и Facebook. Новый аватар изображает вписанный в круг профиль Макрона.

Пользователи соцсетей отметили сходство нового фото с изображениями монархов на аверсе монет, особенно римских.

"На этой штуке вы можете заметить Юлия Цезаря в профиль. А, пардон, это молодой и динамичный руководитель, который предался фантазиям", - говорится в одном из комментариев. Его автор полагает, что Макрон допустил сбой в своей коммуникационной стратегии.

"Можно подумать, что речь идет о монете с монархом, да что там - с императором!" - написал другой пользователь, снабдив сообщение тегом #МакронI.

Также в новой фотографии видят отсылку к Бурбонам, последним королям Франции, изображения которых чеканились на монетах.

Другие пользователи увидели в смене фото намек на политический курс Макрона. Они отмечают, что теперь профиль президента обращен вправо, а ранее глава государства заявлял, что не является "ни левым, ни правым".

Также в комментариях часто упоминается простой каламбур: президент поместил в профиль соцсетей свое фото в профиль.

Голые заключенные и "любовник". Скандалы Макрона

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Источник: korrespondent.net