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24. 07. 2019

Сепаратисты не пустили ремонтников осмотреть мост в Станице Луганской

Глава Станично-Луганской районной госадминистрации Юрий Золкин заявил, что сепаратисты продолжают блокировать ремонт моста в Станице Луганской. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook РГА.

"Прибыли проектанты, прибыли специалисты, которые должны были оценить ситуацию по разрушенному мосту, чтобы изготовить соответствующий проект. Как только проектанты спустились к провалу, они были предупреждены о том, что это будет воспринято, как акт агрессии, и человек в военной форме, находящейся на противоположной стороне, запретил дальше передвигаться", - сообщил Золкин.

По его словам, в очередной раз сепаратисты показали, что они не желают создавать соответствующие условия для ремонта моста.

Как сообщалось, президента Владимир Зеленский заявил о готовности дать сепаратистам восемь дней, чтобы начать строить мост в Станице Луганской и уже через месяц он должен быть готов. В противном случае Украина готова сама начать строить мост, но незаконные вооруженные формирования должны разобрать свои укрепления. 

Сепартисты в свою очередь заявили, что будут считать актом агрессии ремонт моста в Станице Луганской украинской стороной.

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Источник: korrespondent.net

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