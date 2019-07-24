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24. 07. 2019

Новый состав Рады моложе предыдущего на 7 лет

Народные депутаты Верховной Рады IX созыва в среднем на 7 лет младше своих предшественников. Такие данные опубликовала гражданская сеть ОПОРА в среду, 24 июля.

"41 год - это средний возраст депутата в нынешнем составе парламента. В целом средний возраст народных избранников снизился на 7,4 года по сравнению с предыдущим созывом парламента, то есть в 2014 году этот показатель составлял - 48,4 года", - отметили в ОПОРЕ.

В новую Раду выбрали:

- 17 народных депутатов, которым от 21 до 30 лет,

- 121 депутата - от 31 до 45 лет,

- 58 депутатов - от 46 до 60.

- 3 депутатов, которым больше 60 лет.

 

Самому молодому депутату Святославу Юрашу 23 года он прошел в Раду по списку Слуги народа, а самому старшему - 78 лет. Речь идет о Юрии Иоффе из партии Оппозиционная платформа - За жизнь.

Самой молодой партией оказалась Слуга народа, а самой старшей - Батькивщина. Средний возраст нардепа среди партии и самовыдвиженцев: Слуга народа - 37,6 г.; Голос - 38 г.; Европейская солидарность - 46,7 г.; Самовыдвиженцы и другие партии - 46,8 г.; Оппозиционная платформа - За жизнь - 48,8 г.; Батькивщина - 49,8 г.

Напомним, ранее стало известно, чем займется Рада в первый день.

Также сообщалось, что Слуга народа может получить рекордное число мест.

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Источник: korrespondent.net

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