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24. 07. 2019

В Херсонской области пронесся смерч

На границе Херсонской и Запорожской областей прошел торнадо. Местный житель Андрей Назаренко снял на видео и опубликовал в Facebook момент, как торнадо двигался по полю, а затем за секунды рассеялся.

Запорожец признался, что не ожидал увидеть такой смерч вживую.

Напомним, торнадо наметили на Закарпатье. Смерч пронесся над селом Сюрте вблизи Ужгорода. 

Мощный смерч в Черном море сняли на видео

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Источник: korrespondent.net

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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