В Херсонской области пронесся смерч

На границе Херсонской и Запорожской областей прошел торнадо. Местный житель Андрей Назаренко снял на видео и опубликовал в Facebook момент, как торнадо двигался по полю, а затем за секунды рассеялся.
Запорожец признался, что не ожидал увидеть такой смерч вживую.
Напомним, торнадо наметили на Закарпатье. Смерч пронесся над селом Сюрте вблизи Ужгорода.
Мощный смерч в Черном море сняли на видео
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby