СБУ поймала на взятке главного госинспектора таможни Борисполя

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке главного государственного инспектора таможенного поста "Борисполь-аэропорт" Киевской таможни Государственной фискальной службы. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 24 июля.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от украинского гражданина $800. За указанную сумму злоумышленник обещал мужчине беспрепятственное прохождение таможенного контроля, в частности по проверке багажа во время прибытия авиационным транспортом в Украину из одной из стран Восточной Азии", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали таможенника в Киеве во время передачи очередной суммы неправомерной выгоды в размере $400. Ранее сотрудники СБУ задокументировали получение злоумышленником первой части взятки.

"Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности других должностных лиц, причастных к противоправной деятельности", - отметили в спецслужбе.

Напомним, что ранее руководство другого таможенного поста попалось на взятках.

В СМИ также сообщалось, что СБУ завела дела на всех кинопрокатчиков в Украине.

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Источник: korrespondent.net