Бандит или патриот? Кого Зеленский назначил в СНБО

Владимир Зеленский продолжает проводить перестановки в силовых ведомствах.

Во вторник, 23 июля, он назначил Алексея Данилова заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Это назначение вызвало споры в сети.

Корреспондент.net собрал информацию о Данилове.

Молодой мэр

Новому заместителю секретаря СНБО Александра Данилюка 56 лет. Родился он в красном Луче Луганской области, а в начале 90-х считался одним из самых известных бизнесменов Луганска, владел сеть продуктовых магазинов.

В 1994 году Данилов стал мэром Луганска, на тот момент ему был всего 31 год.

В качестве мэра Данилов запомнился строительством и транспортной развязки возле железнодорожного вокзала, покрытием тротуаров на центральных улицах города плиткой, что для середины 90-х на Донбассе было в новинку.

Пробыв на должности всего три года, Данилову пришлось уйти с нее из-за конфликта с городской и областной властью. Заместителем губернатора Луганской области тогда был стремительно набиравший вес будущий многолетний "хозяин Луганщины" Александр Ефремов. В 1997-м горсовет выразил Данилову недоверие. После увольнения с должности мэра бывшему предпринимателю пришлось доучиваться на историческом факультете Луганского педуниверситета, после которого он работал старшим преподавателем Восточноукраинского национального университета имени Даля, где получил образование менеджера.

Вернулся к власти в Луганской области Данилов во времена Виктора Ющенко. Тот назначил его губернатором в 2005 году. Не пробыв губернатором и год, Данилов оказался в Раде 5 созыва от Блока Юлии Тимошенко. Тот созыв тоже долго не просуществовал, после чего политическая карьера будущего сотрудника СНБО обрывается.

СМИ связывают Данилова с Михаилом Бродским. Вместе они руководили несколькими партиями – Яблоко и Партия свободных демократов.

При Зеленском

После прихода к власти Владимира Зеленского Данилова сватали в главы Луганской ОГА. Связующим звеном между ним и президентом называют руководителя предприятия Квартал-концерт, бизнес-партнера Зеленского Максима Ткаченко.

Ткаченко родом из Луганска, возглавляет Зе-команду в этом регионе, до 2014 года развивал концертное агентство в Луганской области и был знаком со всеми представителями местных элит. Сейчас Ткаченко прошел в Раду под №25 списка Слуга народа. А Данилова назначили в СНБО.

В Совете бывший мер Луганска, скорее всего, будет курировать вопросы Донбасса и всего, что связано с этими территориями. Знания и связи здесь у Данилова обширные.

Споры вокруг назначения

После назначения Данилова в социальных сетях появилась запись волонтера, координатора проекта Стоп террор Семена Кабакаева, который родом тоже с Луганска.

Карабкаев утверждает, что Данилов “не просто местный царек, коррупционер или обычный держиморда, это бандит… Я даже не говорю, что он был в Партии регионов, как любой уважающий себя криминальный авторитет”.

Также Карабкаев обинил Данилова в связях с одним из лидеров Партии регионов Александром Ефремовым.

Однако, существует и противоположная точка зрения. Журналист Сергей Иванов, который тоже родом из Луганска, называет обвинения Карабкаева откровенно фейковыми.

Особенно о членстве Данилова в Партии регионов и связях с Ефремовым, который, по версии Иванова, выбивал нынешнего секретаря СНБО с должностей в Луганской области.

Вспоминает Иванов и что, например, в 2004 году Данилов наоборот руководил штабом Нашей Украины в городе и противостоял регионалам.

“На самом деле Данилов был самым патриотичным, самым популярным и эффективным мэром Луганска, который сделал кучу полезных вещей для города. Кстати, губернатором он был тоже нормальным, несмотря на огромное давление Ефремовского клана. Думаю, согласятся со мной и мои земляки, кроме сепаратистов, которым, конечно, любить Данилова не за что”, - утверждает журналист.

Источник: korrespondent.net