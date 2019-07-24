Убийство Гандзюк: активисты обратились к Зеленскому

Активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой повлиять на работу Генеральной прокуратуры по делу об убийстве Гандзюк. Обращение активисты опубликовали на странице инициативы в Facebook в среду, 24 июля.

Поводом обращения стала информация о том, что ГПУ остановила следствие по делу Гандзюк, в котором подозреваемыми фигурируют председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Алексей Левин, для выполнения международно-правовых поручений.

"Владимир Зеленский, на прошлой неделе Вы говорили, что дело Екатерины Гандзюк и наказания виновных в убийстве нашей подруги для вас является принципиальным вопросом. Уже сегодня Вы можете доказать, что это действительно так, решив сложившуюся проблему, благодаря Юрию Луценко. Требуем от Вас и Вашей команды срочно обратить должное внимание на дело Екатерины Гандзюк и заставить Генпрокуратуру просто делать свою работу»", - сказано в обращении.



Активисты отметили, что ожидают решения вышеупомянутой проблемы без акций инициативы возле здания офиса президента.

Напомним, что ранее Генеральная прокуратура остановила досудебное расследование в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина.

В СБУ сообщили, что две жены, сын и дочь Мангера перечисляли деньги за границу подозреваемому в организации убийства активистки.

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Источник: korrespondent.net