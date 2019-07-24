Кличко на выход. Конфликт за власть в Киеве

То, что Владимир Зеленский хочет лишить Виталия Кличко полномочий по реальному управлению Киевом давно не новость. Кличко хотят уволить с должности главы Киевской городской администрацией. Он останется мэром, но реальная власть будет в КГГА.

Зеленский уже сообщал об этом Кличко, а мэр публично возмущался и грозил выборами. После того, как на досрочных парламентских выборах представители партии Слуга Народа выиграли все мажоритарные округа в Киеве, угрозы Кличко в Офисе президента уже не воспринимают всерьез.

Начались действия.

Решение Зеленского

Офис президента Украины обратился к Кабинету министров с просьбой внести представление на увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Обращение формально связано с тем, что главы местных администраций должны сложить полномочия перед новоизбранным президентом.

В партии Слуга народа рассматривают две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации: гендиректора холдинга 1 + 1 media, Александра Ткаченко, который проходит в Верховную Раду по списку Слуги народа под №9 и бизнесмена Андрея Холодова - №22 в избирательном списке.

Ответ Кличко

В аппарат мэра Киева Виталия Кличко не поступали документы по его увольнению из Кабинета министров, которое инициировали в Офисе президента, заявила пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева.

"Мы не получали никаких официальных документов – писем, уведомлений. Все, что видели – скриншот письма (руководителя Офиса президента Андрея) Богдана в интернет-СМИ. В принципе, ничего неожиданного. Они заявляли о подобных намерениях", – сказала она.

Реакция в Сети

Пользователи соцсетей отмечают, что законных оснований для увольнения Кличко нет. Согласно Конституции, он должен быть автоматически назначен главой КГГА после победы на выборах мэра Киева.

Также вспоминают, что последним, кто пытался разделить должности главы КГГА и мэра был Виктор Янукович.

Жалуются на уничтожение самоуправления.

Шутят.

Источник: korrespondent.net