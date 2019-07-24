Зеленский обсудил приговор Маркиву с премьером Италии

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону поговорил с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента в среду, 24 июля.

Зеленский поблагодарил итальянского премьера за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а тот в свою очередь поздравил украинского президента с успехом его партии на парламентских выборах.

Также обсуждался недавний приговор суда города Павии гражданину Украины Виталию Маркиву по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Зеленский предложил правовую помощь Украины в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти Роккелли. Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность непредвзятого рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом.

Как сообщалось, 12 июня итальянский суд приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы за якобы убийство итальянского фотографа на Донбассе.

Президент Зеленский поручил ГПУ и МИД Украины срочно заняться возвращением нацгвардейца в Украину.

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Источник: korrespondent.net