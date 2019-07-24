Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июля 2019, среда, 23:46
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,26
24. 07. 2019

Зеленский обсудил приговор Маркиву с премьером Италии

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону поговорил с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента в среду, 24 июля.

Зеленский поблагодарил итальянского премьера за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а тот в свою очередь поздравил украинского президента с успехом его партии на парламентских выборах.

Также обсуждался недавний приговор суда города Павии гражданину Украины Виталию Маркиву по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Зеленский предложил правовую помощь Украины в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти Роккелли. Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность непредвзятого рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом.

Как сообщалось, 12 июня итальянский суд приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы за якобы убийство итальянского фотографа на Донбассе. 

Президент Зеленский поручил ГПУ и МИД Украины срочно заняться возвращением нацгвардейца в Украину.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.