Украинские заробитчане попали в аварию на переезде в Чехии, одна женщина погибла. Об этом сообщает портал Mukachevo.net в среду, 24 июля.
Водитель маршрутки попытался проскочить железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, но столкнулся с "рельсовым автобусом". ДТП произошло между населенными пунктами Причина и Петровице.
Погибла женщина - жительница Закарпатья. Также в ДТП пострадал 20-летний парень, об этом его родственники сообщили в соцсетях.
Водитель после аварии пытался скрыться с места событий, но его задержали.
Cмотрите фотогалерею: Маршрутка с украинцами попала в ДТП в Чехии - погибла женщина
Напомним, что ранее в Киеве Range Rover врезался в опору моста.
Старушка на велосипеде влетела в автомобиль
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Источник: korrespondent.net
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