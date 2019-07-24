Украинские заробитчане попали в аварию на переезде в Чехии, одна женщина погибла. Об этом сообщает портал Mukachevo.net в среду, 24 июля.

Водитель маршрутки попытался проскочить железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, но столкнулся с "рельсовым автобусом". ДТП произошло между населенными пунктами Причина и Петровице.

Погибла женщина - жительница Закарпатья. Также в ДТП пострадал 20-летний парень, об этом его родственники сообщили в соцсетях.

Водитель после аварии пытался скрыться с места событий, но его задержали.

Cмотрите фотогалерею: Маршрутка с украинцами попала в ДТП в Чехии - погибла женщина

Напомним, что ранее в Киеве Range Rover врезался в опору моста.

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Источник: korrespondent.net