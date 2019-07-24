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24. 07. 2019

Имущество ПЦУ разграбили в Симферополе - архиепископ Климент

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент рассказал, что имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги было "разграблено и разломано". Об этом сообщает издание Крым.Реалии в среду, 24 июля.

По словам архиепископа Климента, российское Министерство имущественных и земельных отношений Крыма начало «внутренний ремонт» помещений собора.

"Ситуация очень критическая. Все происходило, когда я не был в Крыму. Согласно решению суда, в 2017 году, было изъято 110 квадратных метров площади первого этажа. Она была опечатана и находилась под замком. Но вместе с тем было описано и сохранялось церковное имущество: кресла, иконы, мебель, ковры, посуда, столы, столовые принадлежности. Сейчас это все разграблено и разломано. Часть вещей я увидел на улице на свалке. Где делись остальные вещи – я не знаю",-– сообщил священнослужитель.

Архиепископ Климент связывает разграбление собора со своей поездкой в США.

"Они начали погром именно тогда, когда я был на конференции по религиозной свободе. Это Россия показывает всему миру, что для нее (означает) мировое сообщество и религиозная свобода", - считает священнослужитель.

Cмотрите фотогалерею: Имущество ПЦУ разграбили в Симферополе - архиепископ Климент

Напомним, что ранее в Львовской области вандалы изрисовали часовню ПЦУ.

Также сообщалось, что Гройсман передал для ПЦУ помещения в центре Киева.

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Источник: korrespondent.net

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